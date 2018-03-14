Отравление в Ошской области. Число пострадавших выросло

Число пострадавших от отравления в Узгене Ошской области увеличилось до 17, шесть из них — дети. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По линии санавиации пятерых детей перевели в Ошскую городскую клиническую больницу. Состояние троих оценивается как тяжелое, они находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии на ИВЛ. У двоих состояние средней тяжести, стабильное. Их поместили в инфекционное отделение.

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В Узгенской территориальной больнице находятся 12 пострадавших, один из них в отделении реанимации, его состояние тяжелое, стабильное, без ухудшений. Состояние остальных больных стабильное, без ухудшений, они получают лечение.

Инфекционисты Ошской межобластной клинической больницы оказывают практическую и методическую помощь врачам и больным ботулизмом, госпитализированным в Узгенскую больницу.

Отобраны пробы на лабораторные исследования.