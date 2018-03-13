В войсковой части солдат случайно застрелил сослуживца

В результате неосторожного обращения с оружием в войсковой части №2030 13 марта погиб военнослужащий контрактной службы. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, находясь в пограничном наряде, солдат срочной службы рядовой Б.Д.уулу (призван весной 2017 года) произвел случайный выстрел и ранил военнослужащего контрактной службы ефрейтора Т.Б., который скончался по дороге в больницу.

В настоящее время проводится служебное расследование. На месте инцидента работают представители Военной прокуратуры.