В Бишкеке члены ОПГ угнали машину, угрожая владельцу убийством. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что в УВД Свердловского района обратился гражданин, который сообщил, что двое малознакомых мужчин, угрожая убийством, угнали его автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 277 тысяч сомов.

«В УВД Свердловского района возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» УК КР. Сотрудники ГУВД задержали подозреваемых — 40-летнего Р.Б и 33-летнего А.М. Известно, что они состоят на учете МВД как активные члены ОПГ. При обыске у задержанного А.М. в автомашине обнаружили пистолет Макарова с патронами, а у Р.Б. при задержании изъяли около 60 патронов. Оружие направили на экспертизу. Проводится расследование», — сообщили в ГУВД.