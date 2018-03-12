11:34
USD 68.17
EUR 84.59
RUB 1.20
Происшествия

В Бишкеке члены ОПГ угнали машину, угрожая владельцу убийством

В Бишкеке члены ОПГ угнали машину, угрожая владельцу убийством. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что в УВД Свердловского района обратился гражданин, который сообщил, что двое малознакомых мужчин, угрожая убийством, угнали его автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 277 тысяч сомов.

«В УВД Свердловского района возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» УК КР. Сотрудники ГУВД задержали подозреваемых — 40-летнего Р.Б и 33-летнего А.М. Известно, что они состоят на учете МВД как активные члены ОПГ. При обыске у задержанного А.М. в автомашине обнаружили пистолет Макарова с патронами, а у Р.Б. при задержании изъяли около 60 патронов. Оружие направили на экспертизу. Проводится расследование», — сообщили в ГУВД.
Ссылка:
просмотров: 667
Версия для печати
Материалы по теме
Очередной суицид. В Бишкеке девушка прыгнула с восьмого этажа
ГУВД: Ориентировки стрелявшего в милиционера мужчины выставили на всех КПП
В Бишкеке женщина умерла в люке. Милиция выясняет причину
В Бишкеке мужчина перерезал горло пожилой соседке
Почти четыре килограмма гашиша обнаружено в Бишкеке в машине члена ОПГ
Находящийся в розыске член ОПГ задержан в Бишкеке
В Бишкеке мужчину подозревают в сексуальных действиях в отношении падчерицы
В Бишкеке казахстанец взял за транспортировку груза 190 тысяч сомов и скрылся
Сбившего в Бишкеке женщину с ребенком водителя бусика водворили в СИЗО
В Бишкеке освободившиеся из колонии мужчины грабили магазины, угрожая пистолетом
Популярные новости
МВД ищет пострадавших от&nbsp;рук мошенника, отправляющего граждан за&nbsp;границу МВД ищет пострадавших от рук мошенника, отправляющего граждан за границу
Ремонт ТЭЦ. ГКНБ задержал технического директора ОАО &laquo;Электрические станции&raquo; Ремонт ТЭЦ. ГКНБ задержал технического директора ОАО «Электрические станции»
Последствия второго пожара на&nbsp;Ошском рынке Последствия второго пожара на Ошском рынке
В&nbsp;Бишкеке снова горит Ошский рынок В Бишкеке снова горит Ошский рынок
Бизнес
Нацбанк КР&nbsp;запретил платежи и&nbsp;пополнение кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; с&nbsp;мобильного счета Нацбанк КР запретил платежи и пополнение кошелька «О!Деньги» с мобильного счета
В&nbsp;Кыргызстане стартовал предзаказ на&nbsp;новые флагманы Samsung S9/S9+&nbsp;в O!Store В Кыргызстане стартовал предзаказ на новые флагманы Samsung S9/S9+ в O!Store
Дарите женщинам цветы и&nbsp;выгодное общение Дарите женщинам цветы и выгодное общение
Море подарков к&nbsp;8&nbsp;Марта в&nbsp;O!Store (продолжение) Море подарков к 8 Марта в O!Store (продолжение)