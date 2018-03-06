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Происшествия

В Аламудунском районе пьяный мужчина зарезал соседа

В Аламудунском районе сотрудники милиции задержали мужчину по подозрению в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, 3 марта врачи территориальной больницы сообщили, что к ним поступил мужчина с ножевым ранением. При госпитализации он скончался.

«Погибшим оказался 40-летний житель села Садового. Следственно-оперативная группа выяснила, что в тот вечер между умершим и его соседом произошла ссора, переросшая в драку. В результате последний ударил оппонента ножом в живот. Оба были в нетрезвом состоянии. Мужчину доставили в районную больницу, где он скончался. По горячим следам задержали подозреваемого 47-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в ГУВД.
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