В Аламудунском районе пьяный мужчина зарезал соседа

В Аламудунском районе сотрудники милиции задержали мужчину по подозрению в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, 3 марта врачи территориальной больницы сообщили, что к ним поступил мужчина с ножевым ранением. При госпитализации он скончался.

«Погибшим оказался 40-летний житель села Садового. Следственно-оперативная группа выяснила, что в тот вечер между умершим и его соседом произошла ссора, переросшая в драку. В результате последний ударил оппонента ножом в живот. Оба были в нетрезвом состоянии. Мужчину доставили в районную больницу, где он скончался. По горячим следам задержали подозреваемого 47-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в ГУВД.