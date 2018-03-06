ГУВД: Ориентировки стрелявшего в милиционера мужчины выставили на всех КПП

Стрелявшего в сотрудника УВД Свердловского района мужчину еще не нашли. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.
Уточняется, что злоумышленник может скрываться под чужими именами.
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Напомним, 2 февраля милиционеры при патрулировании микрорайона «Восток-5» увидели находившуюся в розыске машину. После того, как правоохранители остановили водителя и устанавливали его личность, он выстрелил из травматического пистолета в милиционера и сбежал.
По факту нападения на сотрудника Свердловского РОВД и его ранения возбудили уголовное дело.