ГУВД: Ориентировки стрелявшего в милиционера мужчины выставили на всех КПП

Стрелявшего в сотрудника УВД Свердловского района мужчину еще не нашли. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

Уточняется, что злоумышленник может скрываться под чужими именами.

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«В настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Разосланы ориентировки по всей республике. Фотороботы выставлены на всех пограничных контрольно-пропускных пунктах», —сообщили в ГУВД.

Напомним, 2 февраля милиционеры при патрулировании микрорайона «Восток-5» увидели находившуюся в розыске машину. После того, как правоохранители остановили водителя и устанавливали его личность, он выстрелил из травматического пистолета в милиционера и сбежал.

По факту нападения на сотрудника Свердловского РОВД и его ранения возбудили уголовное дело.