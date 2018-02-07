Стрелявшего в Бишкеке в милиционера мужчину объявили в розыск

Стрелявший в оперативного уполномоченного УВД Свердловского района объявлен в розыск. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД столицы.

Правоохранители установили личность преступника. Им является 32-летний Тилек Сулайманович Шатманов, уроженец Джалал-Абадской области.