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Происшествия

Стрелявшего в Бишкеке в милиционера мужчину объявили в розыск

Стрелявший в оперативного уполномоченного УВД Свердловского района объявлен в розыск. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД столицы.
 
Правоохранители установили личность преступника. Им является 32-летний Тилек Сулайманович Шатманов, уроженец Джалал-Абадской области.
 
Граждан, владеющих какой-либо информацией, просят незамедлительно проинформировать органы внутренних дел или позвонить по телефонам: 0(312) 43-71-75, 0552 91-80-52, 0551 10-24-25 или в службу «102». Анонимность гарантируется.
 
Напомним, 2 февраля милиционеры при патрулировании микрорайона «Восток-5» увидели находившуюся в розыске машину. Когда они остановили водителя и устанавливали его личность, он выстрелил из травматического пистолета в милиционера и сбежал с места преступления. По факту нападения на сотрудника Свердловского РОВД и его ранения возбуждено уголовное дело.
 
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