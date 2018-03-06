Милиция обвинила мужчину в убийстве неопознанного до сих пор человека

Правоохранительные органы обвинили мужчину в убийстве и пытками выбили признание. Об этом на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил брат подсудимого Азамат Табалдиев.

По его словам, следствие и суды длятся четыре года. «Моего брата обвинили в убийстве. Однако доказательств у милиции нет. В день якобы совершения преступления он был со мной и не мог убить человека», — сказал Азамат Табалдиев.

Адвокат Алексей Ханин заявил, что милиция на протяжении полутора суток пытала его подзащитного.

«10 августа 2014 года в Аламудунском районе нашли труп с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержали Азата Табалдиева. На протяжении полутора суток его избивали, надевали пакет на голову. Не выдержав, он написал объяснительную», — пояснил Алексей Ханин.

Он добавил, что все вещественные доказательства утеряны.

«Судебные разбирательства затягиваются по непонятным причинам. За это время назначили две судебно-биологические экспертизы. Это также занимает время. Когда заявили ходатайство о повторном проведении экспертизы, выяснилось, что вещдоки утеряны. В частности, топор, которым якобы убили, и одежда погибшего», — рассказал Алексей Ханин.

Он отметил, что личность погибшего до сих пор не установили. «Во время следствия его якобы опознал брат. Однако документов погибшего и его брата в деле нет», — добавил адвокат.