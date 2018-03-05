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Происшествия

29-летняя ошанка госпитализирована после нападения родственника. Хотел убить

В Оше милиция задержала подозреваемого в попытке убийства. Об этом сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

По их данным, на городском базаре неизвестный ударил ножом 29-летнюю женщину.

«Потерпевшая работает на базаре продавцом. В тот день неизвестный мужчина подошел сзади и ударил ее ножом в область бедра. По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками УВД. Мужчина сообщил милиционерам о том, что он действительно хотел убить свояченицу, но не смог. Со слов подозреваемого, родственница стала причиной его развода с женой. В итоге пострадавшая была госпитализирована в Ошскую областную больницу. Ее состояние оценивается как стабильное, однако женщина потеряла много крови. Задержанный водворен в ИВС», — сообщили в УВД.
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