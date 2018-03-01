В Лебединовке во время пьянки теща зарезала зятя

В селе Лебединовка Аламудунского района задержали женщину, подозреваемую в убийстве. Подробности ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Чуйской области.

По их данным, убийство произошло в ночь на 28 февраля.

«Сообщение в милицию поступило примерно в 00.15. На месте оперативники обнаружили труп 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Выяснилось, что началось с того, что он с женой и тещей распивал спиртные напитки. Когда его супруга ушла спать, между мужчиной и тещей произошла ссора. В ходе нее женщина нанесла ему ножевые ранения. Мужчина скончался на месте», — рассказали в ГУВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК КР. Задержанная жительница Аламудунского района ранее судима за убийство. Назначены судебно-медицинская и другие необходимые экспертизы, отметили в милиции.