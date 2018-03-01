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Происшествия

Кыргызстанец российскую школьницу не совращал. Провинился в другом

В результате оперативно-следственных мероприятий факт совращения российской школьницы кыргызстанцем на Камчатке не подтвердился, в связи с чем гражданин КР освобожден. Об этом сообщил Департамент информации Министерства иностранных дел.

По его данным, 20 февраля 2018 года сотрудниками компетентных органов Камчатского края по подозрению в якобы развратных действиях в отношении 15-летней гражданки РФ задержан Э.Т., 1993 года рождения, уроженец Ошской области.

Выявлено нарушение миграционного режима, мигрант будет выдворен из страны.
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