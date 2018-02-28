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Происшествия

Водитель «высокопоставленного лица» обманул бишкекчанку на полмиллиона сомов

В Бишкеке сотрудники УВД Первомайского района задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Об этом ИА «24.kg» сообщили ГУВД столицы.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратилась гражданка, которая просила принять меры в отношении малознакомого мужчины по имени Ринат. Обманным путем он взял у нее более полумиллиона сомов.

«Потерпевшая рассказала, что она познакомилась с мужчиной, который представился ей водителем «высокопоставленного лица». Он обещал женщине помочь с экстрадицией ее брата, который осужден и отбывает срок наказания в Казахстане. За услуги он взял у нее 551 тысячу сомов и скрылся», — рассказали в ГУВД.

Милиция задержала 39-летнего уроженца Нарынской области. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. Задержанный водворен в ИВС.
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