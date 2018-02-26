Микрокредитное агентство Минтруда выдавало незаконные кредиты

Работники агентства «Ишкер» и должностные лица Ак-Талинского и Кочкорского районных отделов труда и занятости населения выдавали незаконные микрокредиты. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

По его данным, прокуратурой Нарынской области по данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171 (присвоение или растрата вверенного имущества), 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) УК КР.

Установлено, что работники «Ишкера» и должностные лица Ак-Талинского и Кочкорского районных отделов труда и занятости населения внесли заведомо ложные сведения в официальные документы, на основании чего с 2009 по 2017 год оформляли и выдавали микрокредиты гражданам, не обладающим официальным статусом безработного.

В ходе проверки некоторые граждане, на которых оформлены кредиты, отрицали получение каких-либо денежных средств, а кредиты не были погашены.

В результате государству нанесен ущерб в размере 836 тысяч сомов.

Расследование уголовного дела поручено следственному отделу ГСБЭП по Нарынской области.

Микрокредитное агентство «Ишкер» учреждено Министерством труда и социального развития КР в целях реализации государственной социально-экономической политики в области занятости населения, содействия в развитии малого и среднего предпринимательства, а также повышения материального благосостояния безработных граждан, отметили в отделе.