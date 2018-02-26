В Госкомитете по делам обороны лоббировали интересы частной фирмы

Начальник отдела закупок Госкомитета по делам обороны Ш.М. лоббировал интересы частной фирмы на поставку медицинского оборудования для военного госпиталя. Подробности ИА «24.kg» сообщили в Военной прокуратуре.

По их данным, Ш.М., используя должностное положение и войдя в преступный сговор с М.К., пролоббировал интересы ОсОО «Браво KG» в конкурсе на закупку медицинского оборудования для военного госпиталя на сумму 12, 166 миллиона сомов.

«ГКДО не имело права закупать оборудование у этой фирмы, так как на момент тендера у компании не было лицензии Минздрава на осуществление фармацевтической деятельности. ОсОО «Браво KG» подало заявку в Минздрав на получение лицензии 10 декабря 2017 года, а получило документ лишь спустя 19 дней. При этом 17 декабря без лицензии компания выиграла конкурс на поставку медоборудования», — сообщили в Военной прокуратуре.

В надзорном органе добавили, что фирма-поставщик должна была поставить 12 наименований медицинского оборудования: цифровой рентген-аппарат (портативный), ректоскоп диагностический, концентраторы кислорода и так далее. Из этого списка при нарушении тендера были получены дефибрилятор, ректоскоп и атаскоп.

«Несмотря на отсутствие разрешительных документов, необходимых по условиям тендера, военнослужащий поспособствовал принятию решения в пользу ОсОО «Браво KG». Членам тендерной комиссии Ш.М. сообщил, что фирма представила документы. В итоге начальник отдела закупок и учредитель частной компании присвоили 7 миллионов 85 тысяч сомов, причинив государству ущерб в особо крупном размере. В настоящий момент учредитель «Браво KG» содержится под стражей в СИЗО-1 Бишкека, а начальник отдела ГКДО — под домашним арестом», — отметили в Военной прокуратуре.

Дело направлено в Первомайский районный суд.

«Военнослужащему и учредителю ОсОО «Браво KG» предъявлено обвинение по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Мошенничество» УК КР. Причиненный государству материальный ущерб полностью возмещен», — заключили в ведомстве.