Почти четыре килограмма гашиша обнаружено в Бишкеке в машине члена ОПГ

Сотрудники УВД Октябрьского района задержали члена ОПГ, у которого обнаружено наркотическое вещество. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД столицы.

По их данным, наркотики обнаружены на заднем сиденье автомашины задержанного.

«В полиэтиленовом пакете желтого цвета находились две трехлитровые банки. Внутри них было вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом копопли. Экспертиза установила, что это гашиш общим весом 3,7 килограмма. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров» УК КР. 41-летний задержанный состоит на специализированном учете МВД КР как член ОПГ. В настоящее время его водворили в ИВС», — сообщили в ГУВД.