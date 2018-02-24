16:03
0
USD 67.94
EUR 83.42
RUB 1.20
Происшествия

Почти четыре килограмма гашиша обнаружено в Бишкеке в машине члена ОПГ

Сотрудники УВД Октябрьского района задержали члена ОПГ, у которого обнаружено наркотическое вещество. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД столицы.

По их данным, наркотики обнаружены на заднем сиденье автомашины задержанного.

«В полиэтиленовом пакете желтого цвета находились две трехлитровые банки. Внутри них было вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом копопли. Экспертиза установила, что это гашиш общим весом 3,7 килограмма. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров» УК КР. 41-летний задержанный состоит на специализированном учете МВД КР как член ОПГ. В настоящее время его водворили в ИВС», — сообщили в ГУВД.
Ссылка:
просмотров: 746
Версия для печати
Материалы по теме
Находящийся в розыске член ОПГ задержан в Бишкеке
В Бишкеке мужчину подозревают в сексуальных действиях в отношении падчерицы
В Бишкеке казахстанец взял за транспортировку груза 190 тысяч сомов и скрылся
Скрывавшегося три года наркодилера из Кыргызстана задержали в России
В Караколе мужчина провозил 10 килограммов гашиша в маршрутке
Сбившего в Бишкеке женщину с ребенком водителя бусика водворили в СИЗО
Командир взвода охраны Ленинского района Бишкека задержан за сбыт наркотиков
Россиянин пытался вывезти из Кыргызстана 40 килограммов насвая
В Бишкеке освободившиеся из колонии мужчины грабили магазины, угрожая пистолетом
Кыргызстанца с двумя килограммами героина задержали в поезде Бишкек — Москва
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке столкнулись три маршрутки. Пострадало 11&nbsp;человек В Бишкеке столкнулись три маршрутки. Пострадало 11 человек
Сотрудник ГУОБДД сбил ребенка. Началось расследование Сотрудник ГУОБДД сбил ребенка. Началось расследование
Последняя затяжка: автомобиль убил курившего у&nbsp;кафе турка Последняя затяжка: автомобиль убил курившего у кафе турка
В&nbsp;Оше лжесотрудники АКС вымогали деньги у&nbsp;хозяина аптеки В Оше лжесотрудники АКС вымогали деньги у хозяина аптеки
Бизнес
Арест Асылбек уулу Дамирбека. Заявление Федерации спортивной борьбы Кыргызстана Арест Асылбек уулу Дамирбека. Заявление Федерации спортивной борьбы Кыргызстана
O!Store: Купите LG&nbsp;V30+ и&nbsp;получите LG&nbsp;Q6a в&nbsp;подарок! O!Store: Купите LG V30+ и получите LG Q6a в подарок!
Уникальная фотозона для влюбленных появилась в&nbsp;Бишкеке Уникальная фотозона для влюбленных появилась в Бишкеке
Компания MegaCom поздравляет с&nbsp;Днем защитника Отечества Компания MegaCom поздравляет с Днем защитника Отечества