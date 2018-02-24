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Происшествия

В Бакай-Ате во время пьяной ссоры мужчина пытался убить брата ножом

В Бакай-Атинском районе Таласской области мужчина в пьяной ссоре пытался убить ножом своего двоюродного брата. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД Таласской области.

По их данным, пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в территориальную больницу и прооперировали.

«21 февраля двоюродные братья, будучи пьяными, подрались, а после один из них два раза ударил другого ножом. С ранением грудной клетки потерпевшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка убийства» УК КР. Нападавший задержан и водворен в ИВС», — проинформировали в УВД.
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