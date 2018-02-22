Начальник ОВД Токтогульского района сам себе начислял премии

Начальник ОВД города Кара-Куля полковник милиции А.А. в 2015-2016 годах, будучи главой ОВД Токтогульского района Джалал-Абадской области, начислял себе премии. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в нарушение требований нормативных актов, регламентирующих порядок оказания охранных услуг, он заключил договор об охране объектов с двумя филиалами банков в городе Токтогуле, однако это не входило в компетенцию ОВД Токтогульского района.

По результатам служебного расследования полковник милиции освобожден от должности. Материалы переданы в прокуратуру Джалал-Абадской области.