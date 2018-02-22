19:56
-1
USD 68.11
EUR 83.88
RUB 1.20
Происшествия

Начальник ОВД Токтогульского района сам себе начислял премии

Начальник ОВД города Кара-Куля полковник милиции А.А. в 2015-2016 годах, будучи главой ОВД Токтогульского района Джалал-Абадской области, начислял себе премии. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в нарушение требований нормативных актов, регламентирующих порядок оказания охранных услуг, он заключил договор об охране объектов с двумя филиалами банков в городе Токтогуле, однако это не входило в компетенцию ОВД Токтогульского района.

По результатам служебного расследования полковник милиции освобожден от должности. Материалы переданы в прокуратуру Джалал-Абадской области.
Ссылка:
просмотров: 316
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке казахстанец взял за транспортировку груза 190 тысяч сомов и скрылся
Разыскиваемого за мошенничество кыргызстанца задержали в России
Компания брала с айыл окмоту предоплату, но работы не выполняла
Муж сначала избил, а потом зарезал жену
В Джалал-Абадской области задержаны экстремисты
В городе Ош сидящий в колонии мужчина обманул людей на 600 тысяч сомов
Частный адвокат в Оше за свою помощь взял 260 тысяч сомов. Лишится лицензии
На портале госзакупок разместили фиктивное объявление о закупке удобрений
В доме у жителя Джалал-Абада хранился целый арсенал
Задержан водитель, в Кой-Таше насмерть сбивший девушку и скрывшийся с места ДТП
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке столкнулись три маршрутки. Пострадало 11&nbsp;человек В Бишкеке столкнулись три маршрутки. Пострадало 11 человек
Сотрудник ГУОБДД сбил ребенка. Началось расследование Сотрудник ГУОБДД сбил ребенка. Началось расследование
Последняя затяжка: автомобиль убил курившего у&nbsp;кафе турка Последняя затяжка: автомобиль убил курившего у кафе турка
В&nbsp;Оше лжесотрудники АКС вымогали деньги у&nbsp;хозяина аптеки В Оше лжесотрудники АКС вымогали деньги у хозяина аптеки
Бизнес
O!Store: Купите LG&nbsp;V30+ и&nbsp;получите LG&nbsp;Q6a в&nbsp;подарок! O!Store: Купите LG V30+ и получите LG Q6a в подарок!
Уникальная фотозона для влюбленных появилась в&nbsp;Бишкеке Уникальная фотозона для влюбленных появилась в Бишкеке
Компания MegaCom поздравляет с&nbsp;Днем защитника Отечества Компания MegaCom поздравляет с Днем защитника Отечества
Подарки для мужчин: идеи к&nbsp;23&nbsp;февраля Подарки для мужчин: идеи к 23 февраля