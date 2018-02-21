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В Оше лжесотрудники АКС вымогали деньги у хозяина аптеки

В Оше лжесотрудники Антикоррупционной службы ГКНБ вымогали деньги у хозяина аптеки. Об этом ИА «24.kg» сообщила адвокат Назгуль Суйунбаева.

По ее словам, в декабре 2017 года трое мужчин пришли в одну из аптек, представились сотрудниками АКС ГКНБ, но показали удостоверения Общественного объединения «Антикоррупционный народный контроль».

«Лжесотрудники АКС стали заполнять акт, где не было регистрационного номера о том, что им отпустили препарат без рецепта. За то, чтобы «замять» ситуацию, они потребовали 20 тысяч сомов. Позже выяснилось, что эти лица действовали на основании меморандума, заключенного между Минздравом и АКНК. Владельцу аптеки они заявили, что имеют право на проведение проверок. Однако меморандумы, заключаемые Минздравом и общественными объединениями, носят наблюдательный характер и не дают права на проверки», — рассказала Назгуль Суйунбаева.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статьям «Вымогательство взятки» и «Мошенничество» УК КР. Ведется следствие.
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