В России задержали 15,5 тонны укропа и петрушки из Кыргызстана

В Челябинской области России пограничники задержали 15,5 тонны укропа и петрушки из Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на Россельхознадзор.

Как отмечается, хотя в сопроводительных документах страной-производителем значился Кыргызстан, инспекторы выяснили, что продукт произвели и закупили в Иране. Таким образом, груз оказался без фитосанитарного сертификата страны отправления, что является грубейшим нарушением карантина растений и международного законодательства.

Перевозчика привлекли к административной ответственности. Груз арестовали до получения фитосанитарного сертификата.