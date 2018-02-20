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В России задержали 15,5 тонны укропа и петрушки из Кыргызстана

В Челябинской области России пограничники задержали 15,5 тонны укропа и петрушки из Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на Россельхознадзор.

Как отмечается, хотя в сопроводительных документах страной-производителем значился Кыргызстан, инспекторы выяснили, что продукт произвели и закупили в Иране. Таким образом, груз оказался без фитосанитарного сертификата страны отправления, что является грубейшим нарушением карантина растений и международного законодательства.

Перевозчика привлекли к административной ответственности. Груз арестовали до получения фитосанитарного сертификата.
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