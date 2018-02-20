Мертвый ребенок под диваном. В отношении матери возбуждено уголовное дело

В отношении женщины убившей ребенка, возбудили уголовное дело. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Чуйской области.

По их данным, в настоящий момент 32-летняя женщина находится в Чуйском областном роддоме под конвоем.

«Конвой женщине приставили после того, как возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». У нее на иждивении трое детей. Известно, что подозреваемая работала на птицеводческой ферме. Там познакомилась с мужчиной, от которого забеременела. Подозреваемую начнут доправшивать после того, как она поправится», — сообщили в ГУВД.

В Аламудунском районе женщина завернула новорожденного ребенка в пакет и спрятала под диван. Ребенок скончался до приезда спасателей и милиции. Подозреваемая в убийстве находится в тяжелом состоянии в Чуйском областном роддоме.