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Камчи Кольбаеву запретили въезд в Россию

Известному в Кыргызстане криминальному авторитету Камчи Кольбаеву запретили въезд в Россию. Об этом сообщил канал сайта «Прайм Крайм» в Telegram.

На видео, выложенном на сайте, Кольбаев ставит на документах число 13 февраля 2018 года, свои инициалы, подпись.

Он признался, что имеет судимость, в общей сложности отсидел шесть-семь лет.

На вопрос о наличии на территории России регистрации, вида на жительство и судимости ответил отрицательно.

На вопрос, является ли он вором в законе, Камчи Кольбаев ответил так: «На такие вопросы не отвечаю».

Оперативный сотрудник уведомил Камчи Кольбаева о том, что 11 января министром внутренних дел РФ принято решение о нежелательности его пребывания на территории России.
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