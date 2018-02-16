В Милане двухлетнего ребенка, упавшего на рельсы метро, спас студент

Двухлетний малыш, который убежал от мамы, не удержался на краю платформы и упал на рельсы метро в итальянском Милане. Об этом сообщило издание Mirror.

Пока остальные пассажиры стояли на краю платформы, 18-летний Лоренцо Пианацца, не задумываясь, прыгнул на рельсы. Опасное происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Отважный студент не просто спас ребенка — он успел поднять с рельсов его мягкую игрушку и лишь после выбрался на платформу.

После инцидента двухлетнего Мохаммеда доставили в больницу, но медики не обнаружили каких-либо травм и отпустили его с мамой домой.