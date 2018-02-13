По факту ранения пастуха на кыргызско-узбекской границе возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

По ее данным, дело возбудил ОВД Ала-Букинского района .

«Дело возбудили по статьям «Незаконное пересечение государственной границы», «Похищение человека» и «Покушение на убийство». В целях оказания помощи и проведения тщательного расследования дела омбудсменом Кубатом Оторбаевым направлены письма в адрес президента, премьер-министра и Генеральной прокуратуры. Дело находится на особом контроле аппарата президента и премьер-министра КР», — сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Напомним, 29 января, житель Ала-Букинского района Джалал-Абадской области перешел кыргызско-узбекскую границу во время выпаса мелкого рогатого скота на неописанном участке в местности Кок-Серек. Узбекская сторона применила оружие. По их утверждению, военные стреляли вынужденно, так как окрики и требования остановиться нарушитель проигнорировал. 31 января его вернули из Узбекистана на родину.