18:11
-8
USD 68.58
EUR 84.89
RUB 1.20
Происшествия

Еще четыре экстремиста задержаны в Чуйской области

Сотрудники МВД 7 февраля в Сокулукском районе Чуйской области провели санкционированные обыски по месту жительства А.Р., С.Р., И.Р. и Р.С., придерживающихся радикальной идеологии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, изъяты нарезное оружие «Сайга» без разрешительных документов, 143 патрона калибра 5,45 мм, обрез 12-го калибра с 88 патронами, сабли и ножи кустарного изготовления, государственные номера от автомашин, а также материалы религиозного содержания.

Назначены все необходимые экспертизы. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению причастности к совершению других преступлений.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД КР в Сузакском районе Джалал-Абадской области 3 февраля задержали четырех активных членов РЭО «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Ссылка:
просмотров: 1068
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абадской области задержаны экстремисты
Лидера подпольной экстремистской ячейки задержали в Кыргызстане
В Курганской области задержали экстремистов из Кыргызстана
В Кыргызстане задержан еще один экстремист
В Кыргызстане задержали террористов «Хизб ут-Тахрира»
В аэропорту Бишкека задержан экстремист
В Кыргызстане арестовали лидера экстремистского движения «Инкар-Йакын»
В Джалал-Абаде у родственника беглеца из колонии нашли экстремистскую литературу
Вербовщика террористической организации задержали в Бишкеке
Кыргызстанец приговорен в России к четырем годам колонии за вербовку в ИГИЛ
Популярные новости
Двух сотрудников ГУБОП МВД обвиняют в&nbsp;разбое Двух сотрудников ГУБОП МВД обвиняют в разбое
Митингующие около мэрии требуют от&nbsp;Генпрокуратуры проверить выдачу участков Митингующие около мэрии требуют от Генпрокуратуры проверить выдачу участков
В&nbsp;США подстреленный гусь &laquo;отомстил&raquo; охотнику В США подстреленный гусь «отомстил» охотнику
Более 17&nbsp;миллионов сомов взятки предлагали иностранцы силовикам Кыргызстана Более 17 миллионов сомов взятки предлагали иностранцы силовикам Кыргызстана
Бизнес
MegaCom: как бесплатно пополнить баланс MegaCom: как бесплатно пополнить баланс
&laquo;О!Деньги&raquo;: оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;одно касание «О!Деньги»: оплачивайте коммунальные услуги в одно касание
Впервые арабский бизнесмен покупает недвижимость в&nbsp;Кыргызстане Впервые арабский бизнесмен покупает недвижимость в Кыргызстане
&laquo;Элкарт Мобайл&raquo;: ваш банк стал ближе «Элкарт Мобайл»: ваш банк стал ближе