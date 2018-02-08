Еще четыре экстремиста задержаны в Чуйской области

Сотрудники МВД 7 февраля в Сокулукском районе Чуйской области провели санкционированные обыски по месту жительства А.Р., С.Р., И.Р. и Р.С., придерживающихся радикальной идеологии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, изъяты нарезное оружие «Сайга» без разрешительных документов, 143 патрона калибра 5,45 мм, обрез 12-го калибра с 88 патронами, сабли и ножи кустарного изготовления, государственные номера от автомашин, а также материалы религиозного содержания.

Назначены все необходимые экспертизы. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению причастности к совершению других преступлений.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД КР в Сузакском районе Джалал-Абадской области 3 февраля задержали четырех активных членов РЭО «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».