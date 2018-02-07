Еще одному состоящему на учете в психбольнице выдали водительские права

Мужчине, состоящему на учете в Ошской областной клинической психиатрической больнице выдали водительские права. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.
По их данным, установлено, что в октябре 2016 года должностные лица Ошского городского РЭО ДРТС и ВС при Государственной регистрационной службе выдали гражданину Д.К. водительское удостоверение категории ВСС1.
Как оказалось, у него психическое расстройство, он состоит на учете «Д» в Ошской психиатрической больнице и Центре семейной медицины «Барын» Ноокатского района с 2010 года с диагнозом «эпилепсия с частыми судорожными припадками».
Аналогичный факт выявлен 5 февраля. Права выдали мужчине с диагнозом «тяжелая умственная отсталость».