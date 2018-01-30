В Караколе отсидевший в тюрьме 30 лет мужчина обморозил ноги. Осторожно, фото

В Караколе отсидевший в тюрьме 30 лет мужчина обморозил ноги. Об этом ИА «24.kg» сообщил сотрудник Красного Полумесяца Таалайбек Байзаков.

По его словам, 69-летний Василий Бедшадский обратился в кризисный центр «Умут» ночью 24 января. Однако о том, что у него обморожены ноги, мужчина не сказал.

«Мужчина поступил к нам в зимней одежде, но на ногах у него была легкая обувь. У него не было даже носков — ноги были обмотаны тряпками. Когда утром 25 января Бедшадского стали осматривать, выяснилось, что у него обморожение ног. Мы вызвали скорую помощь и госпитализировали пациента. В настоящий момент он лечится в иссык-кульской областной больнице. Врачи не стали ампутировать ему стопы и назначили обычное лечение», — сказал Таалайбек Байзаков.

Василий Бедшадский представителям Красного Полумесяца рассказал, что после того, как он отсидел в тюрьме 30 лет, у него никого не осталось.

«У Василия Васильевича нет документов. С его слов, родные, скорее всего, уехали в Россию. Сам он, освободившись из тюрьмы, приехал в село Теплоключенка, но не найдя там близких, приехал в Каракол и решил прийти к нам в кризисный центр», — добавил Таалайбек Байзаков.