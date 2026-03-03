Красный Полумесяц: 787 человек погибли в Иране из-за ударов США и Израиля

Иранский Красный Полумесяц проинформировал о гибели 787 человек при ударах Израиля и США по стране. Об этом сообщает Al Jazeera.

Организация Human Rights Activists in Iran (HRANA) заявила, что в результате обстрелов были убиты 742 мирных жителя, в том числе 176 детей.

Фото IRNA. В Иране сегодня прошли похороны 165 девочек, которые погибли при атаке на начальную школу в Минабе

По данным Красного Полумесяца, зафиксировано около 1 тысячи 39 ракетных ударов по 153 районам Ирана, в результате повреждено 504 объекта.

Сегодня Израиль начал наземную операцию на юге Ливана. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что Вооруженные силы страны получили приказ о начале «наступления и захвата дополнительных стратегических районов в Ливане».

Эти действия призваны «предотвратить обстрелы израильских приграничных регионов», говорится в заявлении.

ЦАХАЛ вошел в Южный Ливан и взял под контроль позиции на территории страны, сообщила пресс-служба израильской армии. Военные назвали своей целью удары по инфраструктуре «Хезболлы».