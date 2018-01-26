В Москве задержали кыргызстанцев-фальшивомонетчиков

В Москве сотрудники российской полиции в ходе совместной операции с МВД КР задержали трех разыскиваемых за совершение тяжких преступлений граждан Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Уточняется, что задержанных обвиняют в изготовлении и сбыте поддельных денег или ценных бумаг на территории России.

Все трое задержанных являются гражданами Кыргызстана — жителями Оша.

«Известно, что они имеют в России тесные связи с криминальными авторитетами, числящимися на оперативном учете МВД КР как члены организованной преступной группировки. При задержании у подозреваемых изъяты фальшивые деньги. Следственное управление ОМВД России возбудило уголовное дело», — сообщили в МВД.

При разбирательстве выяснилось, что один из задержанных причастен к тяжкому преступлению, совершенному в Кыргызстане.

«Так, 33-летний М.И. подозревается в грабеже и покушении на убийство. В Оше 19 марта 2015 года примерно в 23.00 у спортивного комплекса школы имени Рудаки обнаружили двух обожженных мужчин. Пострадавших с ожогами различной степени доставили в больницу. Установлено, что двое неизвестных избили и ограбили потерпевших, а затем облили их бензином и подожгли. Одного из подозреваемых милиционеры задержали. Его сообщника по имени Изатилла объявили в розыск. Его удалось задержать в ходе операции в Москве», — пояснили в пресс-службе.