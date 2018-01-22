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Происшествия

Пакистанец-мошенник зарабатывал на прилетающих в Кыргызстан иностранцах

Гражданин Пакистана обманул 29-летнего иностранного гражданина, пообещав поступление в вуз. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в рамках проводимых работ по перекрытию каналов незаконной миграции сотрудниками МВД выявлен 29-летний гражданин Королевства Бахрейн, находившийся в Кыргызстане нелегально более трех месяцев.

Установлено, что иностранец приглашен одним из вузов через гражданина Пакистана по имени Хизар, который 11 октября 2017 года в аэропорту «Манас» встретил иностранного гражданина. Пакистанец взял у него $2 тысячи и паспорт, пообещав зачислить в вуз, продлить визу и сделать регистрацию.

Однако более трех месяцев Хизар скрывался от потерпевшего. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан 25-летний Х.А., временно проживающий в Бишкеке. Возбуждено уголовное дело по статьям 204-1 (организация незаконной миграции) и 166 (мошенничество) УК КР. Задержанный заключен под стражу на два месяца.

МВД КР просит пострадавших от иностранного гражданина обратиться по телефонам: 0312 266398, 0557057464.  
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