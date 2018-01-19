Дрон спас двух тонущих подростков в Австралии

Дрон помог спасти двух австралийских подростков, которых унесло в открытое море. Об этом сообщил сайт организации Surf Life Saving.

Отмечается, что спасатели готовились к проведению испытаний дрона в рамках государственной программы по снижению числа атак со стороны акул, когда им поступил сигнал о двух серфингистах, которых унесло в открытый океан.

Спасатели прикрепили к дрону средства спасения и направили летательный аппарат к месту инцидента.

Весь процесс запечатлен на камеру, закрепленную на дроне. На кадрах видно, как беспилотник сбрасывает утопающим специальный плот, с помощью которого подростки смогли выбраться на берег.

Как сообщила организация, это первый случай спасения утопающих с применением дрона.

По словам сотрудников службы спасения, беспилотник продемонстрировал поразительную эффективность при спасении людей.