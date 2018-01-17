В Москве осудили кыргызстанца, зарезавшего 12-летнюю девочку

В Москве кыргызстанца, зарезавшего 12-летнюю девочку, осудили на 16 лет колонии строгого режима. Об этом сообщил «МК».

По данным издания, трагедия произошла 24 декабря 2016 года. 20-летняя кыргызстанка Жылдыз привела в дом 21-летнего парня по имени Чынгыз. Он также приехал из Кыргызстана и перебивался случайными заработками. Когда они расстались, молодой человек решил забрать свои вещи из квартиры экс-подруги.

Дверь открыла младшая сестра девушки. Молодой человек попросил девочку помочь ему с поиском его одежды. Но та сказала: «Ищи сам». Небрежный ответ взбесил Чынгиза. Он пошел на кухню, взял нож, затем вернулся в спальню, где девочка лежала на диване, и нанес ей удар ножом, целясь в лицо.

Жертва потеряла сознание. Тогда он перенес ее в ванную, где буквально исполосовал клинком. Затем включил воду, чтобы создать впечатление, будто девочка утонула в ванне. Напоследок преступник забрал сотовый телефон.

На вырученные от телефона 8 тысяч он приобрел билет до Бишека. При посадке на рейс преступника задержали.

На первом же допросе он признался в жестоком убийстве. По его словам, дама его сердца проводила время с другим мужчинами, что причиняло ему душевную боль, которая со временем переросла в злость не только к ней, но и к членам ее семьи. Он захотел всем им отомстить, чтобы они тоже страдали.

Он попросил прощения у семьи своей бывшей девушки. Родные девочки требовали для него пожизненного заключения. В итоге Мосгорсуд приговорил Чынгыза Жунусова к 16 годам и одному месяцу с отбыванием в колонии строгого режима, также осужденный должен выплатить матери погибшей 1 миллион рублей и возместить материальный ущерб за телефон в 8 тысяч рублей.