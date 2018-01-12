В Чолпон-Ате двое наркодиллеров угрожали мужчине скинуть его с пятого этажа

В городе Чолпон-Ате двое наркодиллеров угрожали мужчине скинуть его с пятого этажа. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что в милицию с заявлением обратился местный житель. По его словам, 8 января его похитили малознакомые мужчины. Заведя его в одну из заброшенных многоэтажек города, они угрожали скинуть его с пятого этажа.

«Со слов заявителя, у него отобрали сотовый телефон марки iPhone-5. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Покушение на убийство», а также «Грабеж» УК КР. Милиция задержала двоих подозреваемых. Ранее их задерживали за сбыт наркотиков. Однако Иссык-Кульским районным судом им была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Находясь под следствием, они совершили новое преступление. Оба водворены в ИВС», — проинформировали в ведомстве.

