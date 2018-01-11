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Происшествия

В Бишкеке таксист сбил женщину на пешеходном переходе и уехал

В Бишкеке таксист сбил женщину на пешеходном переходе и уехал. Инцидент произошел сегодня в 8.10. Корреспондент ИА «24.kg» стал свидетелем ЧП.

Женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Таксист на автомашине «Мазда» с госномером S3951AN поворачивал налево с улицы Киевской на улицу Ибраимова. По правилам дорожного движения он должен был пропустить пешеходов. Однако он этого не сделал, сказав, что не заметил идущую женщину.

Водитель перевел ее через дорогу и уехал.

ИА «24.kg» просит УОБДД ГУВД Бишкека провести расследование и привлечь водителя такси к ответственности.
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