ГУВД Чуйской области просит опознать тело мужчины. Осторожно: фото

ГУВД Чуйской области распространило сообщение с просьбой опознать труп мужчины. По данным ведомства, его обнаружили 4 января в селе Молдовановка.

Примерный возраст погибшего — 30-35 лет.

Приметы: рост 175-180 сантиметров, азиатской внешности, худощавого телосложения, глаза большие карие, вставные зубы из желтого металла.

Был одет в футболку (батник), майку, спортивные штаны, кроссовки черного цвета. Рядом с телом обнаружена шапка.

Особые приметы: на правой ноге с задней стороны татуировка в виде ножа с рукояткой, на ребре мизинца татуировка в виде звездочки с 8 углами, на запястье левой руки — в виде четырехугольника, на нижней стороне запястья татуировка из букв «ЭР».