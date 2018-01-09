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Происшествия

ГУВД Чуйской области просит опознать тело мужчины. Осторожно: фото

ГУВД Чуйской области распространило сообщение с просьбой опознать труп мужчины. По данным ведомства, его обнаружили 4 января в селе Молдовановка.

Примерный возраст погибшего — 30-35 лет.

Приметы: рост 175-180 сантиметров, азиатской внешности, худощавого телосложения, глаза большие карие, вставные зубы из желтого металла.

Был одет в футболку (батник), майку, спортивные штаны, кроссовки черного цвета. Рядом с телом обнаружена шапка.

Особые приметы: на правой ноге с задней стороны татуировка в виде ножа с рукояткой, на ребре мизинца татуировка в виде звездочки с 8 углами, на запястье левой руки — в виде четырехугольника, на нижней стороне запястья татуировка из букв «ЭР».

Граждан, опознавших мужчину или владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по следующим телефонам: дежурная часть ГУВД Чуйской области — (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85, дежурная часть ОВД Аламудунского района — (0312) 36-35-27, (0700) 67-55-56, (0700) 20-96-66 (группа розыска).
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