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Происшествия

Мужчине предложили выбрать патрон, которым его убьют. Он попытался повеситься

В Чуйской области мужчина пытался покончить с собой после угрозы физической расправы. Об этом сообщило ГУВД региона.

По данным ведомства, установлено, что трое братьев, вступив в сговор, подъехали к дому, где проживает пострадавший. Тот стоял возле дома. Мужчины насильно посадили его в авто и отъехали метров на 20.

Один из визитеров показал два патрона и предложил «заложнику» выбрать, каким его убьют. Затем все трое стали угрожать, говорили, что тело выкинут в канал, если тот будет вмешиваться в «разборки» между сельчанами.

Мужчине удалось выбраться из машины. Но один из братьев показал ему два пистолета, и троица вновь стала угрожать, что его «застрелят или зарежут» и бросят в реку. В это время они заметили какую-то женщину и уехали, а пострадавший ушел домой.

По данным оперативников, дома из-за стресса и страха расправы над ним и его семьей потерпевший выпил стакан водки и попытался повеситься в сарае. Из петли его достал младший брат.

Мужчину сразу же доставили в реанимационное отделение территориальной больницы с диагнозом «механическая асфиксия через повешение, отек головного мозга, мозговая кома». Ему назначили стационарное лечение, но он покинул больницу. В настоящее время местонахождение потерпевшего неизвестно.

Суд первой инстанции избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения в СИЗО сроком на два месяца. Чуйский областной суд оставил определение без изменений.
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