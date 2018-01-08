Мужчине предложили выбрать патрон, которым его убьют. Он попытался повеситься

В Чуйской области мужчина пытался покончить с собой после угрозы физической расправы. Об этом сообщило ГУВД региона.
По данным ведомства, установлено, что трое братьев, вступив в сговор, подъехали к дому, где проживает пострадавший. Тот стоял возле дома. Мужчины насильно посадили его в авто и отъехали метров на
Один из визитеров показал два патрона и предложил «заложнику» выбрать, каким его убьют. Затем все трое стали угрожать, говорили, что тело выкинут в канал, если тот будет вмешиваться в «разборки» между сельчанами.
По данным оперативников, дома из-за стресса и страха расправы над ним и его семьей потерпевший выпил стакан водки и попытался повеситься в сарае. Из петли его достал младший брат.
Суд первой инстанции избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения в СИЗО сроком на два месяца. Чуйский областной суд оставил определение без изменений.