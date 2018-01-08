Кыргызстанец пытался выехать в Казахстан по паспорту родственника

Кыргызстанец на пункте пропуска «Ак-Жол» пытался выехать в Казахстан по ID-card родственника. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы КР.

По его данным, нарушителя задержали сегодня. Выяснилось, что 38-летнего кыргызстанца ранее депортировали из Казахстана. Его передали сотрудникам Госкомитета национальной безопасности.

Отметим, ранее пограничники задержали кыргызстанца, который «зайцем» пытался выехать в Россию. При разбирательстве выяснилось, что ему ограничен выезд за пределы Кыргызстана в связи с неисполнением судебных обязательств.