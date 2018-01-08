22:29
+2
USD 68.92
EUR 83.07
RUB 1.21
Происшествия

Кыргызстанец пытался выехать в Казахстан по паспорту родственника

Кыргызстанец на пункте пропуска «Ак-Жол» пытался выехать в Казахстан по ID-card родственника. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы КР.

По его данным, нарушителя задержали сегодня. Выяснилось, что 38-летнего кыргызстанца ранее депортировали из Казахстана. Его передали сотрудникам Госкомитета национальной безопасности.

Отметим, ранее пограничники задержали кыргызстанца, который «зайцем» пытался выехать в Россию. При разбирательстве выяснилось, что ему ограничен выезд за пределы Кыргызстана в связи с неисполнением судебных обязательств.
Ссылка:
просмотров: 335
Версия для печати
Материалы по теме
Граждан России и Кыргызстана задержали за незаконную попытку пересечь границу
На трассе Алматы — Бишкек сгорела дотла грузовая фура
Кыргызстанец «зайцем» хотел выехать в Россию
Чтобы вывезти ребенка из Кыргызстана, женщина подделала свидетельство о рождении
В пунктах «Кара-Куль» и «Сосновка» 90 процентов машин с ГСМ остались неучтенными
Пограничник, якобы вымогавший деньги на «чай-пай», отстранен от службы
Кыргызстанку выдворили из России за помощь раненым в Сирии
Генерал-майора Малика Джумагулова не впустили в Кыргызстан
Кыргызстанка пыталась выехать в Узбекистан по паспорту сестры
28 бизнес-леди более 10 часов толкали замерзший автобус на трассе в Казахстане
Популярные новости
Азиз Батукаев устроил криминальные разборки в&nbsp;Москве Азиз Батукаев устроил криминальные разборки в Москве
Нападение в Московском районе. Подробности Нападение в Московском районе. Подробности
Разбойное нападение в&nbsp;Московском районе. Преступление раскрыто Разбойное нападение в Московском районе. Преступление раскрыто
Водитель прокурора Первомайского района Бишкека совершил ДТП Водитель прокурора Первомайского района Бишкека совершил ДТП
Бизнес
+3&nbsp;новых магазина O!Store в&nbsp;Джалал-Абадской области +3 новых магазина O!Store в Джалал-Абадской области
Более 50&nbsp;сел обеспечены качественной связью от&nbsp;MegaCom Более 50 сел обеспечены качественной связью от MegaCom
MegaCom открывает новые Центры продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom открывает новые Центры продаж и обслуживания
MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год