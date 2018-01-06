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Происшествия

Обувной цех в России, где в пожаре погибли кыргызстанцы, работал незаконно

Обувной цех под Новосибирском, где в пожаре погибли десять человек, работал незаконно. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Главное управление МЧС по региону.

По его данным, здание в эксплуатацию установленным порядком не вводилось и в нарушение требований законодательства эксплуатировалось под размещение производства обуви.

Замначальника управления Алексей Брызгалов допустил, что часть людей могла погибнуть из-за попыток самостоятельно потушить пожар, притом что в помещении было много горючих материалов.

При этом власти региона отметили, что в цехе работали в основном иностранные граждане — около 30 человек. У владельцев предприятия были разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Однако прокуратура региона проверит соблюдение земельного и строительного законодательства. В частности, ведомство установит, когда цех ввели в эксплуатацию и был ли он открыт легально.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при производстве работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». По предварительным данным прокуратуры, пожар произошел из-за замыкания проводки.

Напомним, 4 января произошел крупный пожар на обувном производстве в поселке Чернореченском Искитимского района Новосибирской области. По данным российских СМИ, всего погибли 10 человек, в том числе граждане Китая и россиянин.
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