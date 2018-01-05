01:46
-5
USD 68.83
EUR 82.77
RUB 1.20
Происшествия

Выбросившуюся из окна в Ереване кыргызстанку могут выдворить из Армении

Посольство Кыргызстана в России со ссылкой на почетного консула КР в Армении сообщает подробности инцидента, когда в Ереване кыргызстанка выбросилась из окна второго этажа.

По данным дипломатов, 29-летняя Наргиз Умарова 29 декабря 2017 года вместе с организованной группой пыталась незаконно пересечь армяно-иранскую границу. Она была задержана на границе вместе с другими сотрудниками Службы национальной безопасности Республики Армения. Возбуждено уголовное дело, организаторы незаконных действий арестованы,.

Наргизу Умарову передали в Благотворительный фонд «Амкор Армения» на период проведения соответствующей проверки. 4 января она спрыгнула со второго этажа здания фонда. С различными переломами кыргызстанка была доставлена в медицинский центр, где сегодня ей сделали операцию.

В следственном органе Армении сообщили, что по мере улучшения состояния здоровья гражданку КР возможно выдворят в Кыргызстан.
Ссылка:
просмотров: 747
Версия для печати
Популярные новости
Нападение в Московском районе. Подробности Нападение в Московском районе. Подробности
Разбойное нападение в&nbsp;Московском районе. Преступление раскрыто Разбойное нападение в Московском районе. Преступление раскрыто
Водитель прокурора Первомайского района Бишкека совершил ДТП Водитель прокурора Первомайского района Бишкека совершил ДТП
Разбойное нападение в&nbsp;Московском районе. Двое погибших Разбойное нападение в Московском районе. Двое погибших
Бизнес
MegaCom открывает новые Центры продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom открывает новые Центры продаж и обслуживания
MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год
График работы отделений БТА Банка в&nbsp;праздничные дни График работы отделений БТА Банка в праздничные дни
БТА Банк поздравляет с&nbsp;наступающим Новым годом! БТА Банк поздравляет с наступающим Новым годом!