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Сотрудники Судебного департамента Баткенской области попали под уголовное дело

В отношении сотрудников Судебного департамента Баткенской области Кыргызстана возбудили уголовное дело из-за нарушения при проведении тендера. Об этом сообщила Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями.

Как отмечается, в ноябре 2017 года проведен тендер методом «упрощенных торгов» на услуги по капитальному ремонту здания Баткенского областного суда со сметной стоимостью 7 миллионов сомов.

Однако, в нарушение закона «О государственных закупках», победителем признали ОсОО «Б. ЖБИ», с которым и заключили договор на общую сумму более 6 миллионов сомов. При этом другой участник заявил наименьшую стоимость с разницей более 1 миллиона сомов.

Действия тендерной комиссии Баткенского областного управления Судебного департамента нанесли государственному бюджету ущерб в 1 миллион 352 тысячи сомов.

По факту возбудили уголовное дело по статьям 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам КР), 189 (нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров) УК КР.
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