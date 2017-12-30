Граждан России и Кыргызстана задержали за незаконную попытку пересечь границу

На участке Шарттуу кыргызско-таджикской границы военнослужащие задержали гражданина России и гражданина Кыргызстана, которые пытались пересечь государственную границу на автотранспорте вне пункта пропуска. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Как отмечается, гражданин Кыргызстана оштрафован, а россиянин передан сотрудникам территориального управления ГКНБ.

Кроме того, в местности Калпак Ала-Букинского района у линии границы военнослужащие обнаружили 12 лошадей, которые выпасались без хозяев.

В тот же день на другом участке кыргызско-узбекской госграницы в Ала-Букинском районе задержали двух граждан Кыргызстана, выпасавших скот – 500 баранов и 47 коз – также у линии границы.

В соответствии с Кодексом об административной ответственности задержанных оштрафовали.