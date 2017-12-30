15:52
0
USD 68.96
EUR 82.52
RUB 1.20
Происшествия

Граждан России и Кыргызстана задержали за незаконную попытку пересечь границу

На участке Шарттуу кыргызско-таджикской границы военнослужащие задержали гражданина России и гражданина Кыргызстана, которые пытались пересечь государственную границу на автотранспорте вне пункта пропуска. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Как отмечается, гражданин Кыргызстана оштрафован, а россиянин передан сотрудникам территориального управления ГКНБ.

Кроме того, в местности Калпак Ала-Букинского района у линии границы военнослужащие обнаружили 12 лошадей, которые выпасались без хозяев.

В тот же день на другом участке кыргызско-узбекской госграницы в Ала-Букинском районе задержали двух граждан Кыргызстана, выпасавших скот – 500 баранов и 47 коз – также у линии границы.

В соответствии с Кодексом об административной ответственности задержанных оштрафовали.
Ссылка:
просмотров: 114
Версия для печати
Материалы по теме
В России женщина провалилась в люк и нашла замерзающего ребенка
В России кыргызстанца обвинили в разработке оружия массового поражения
Уроженец Кыргызстана напал на пункт микрозаймов в Екатеринбурге
Кыргызстанец «зайцем» хотел выехать в Россию
Чтобы вывезти ребенка из Кыргызстана, женщина подделала свидетельство о рождении
В пунктах «Кара-Куль» и «Сосновка» 90 процентов машин с ГСМ остались неучтенными
Пограничник, якобы вымогавший деньги на «чай-пай», отстранен от службы
Кыргызстанку выдворили из России за помощь раненым в Сирии
Генерал-майора Малика Джумагулова не впустили в Кыргызстан
В Санкт-Петербурге ребенок приезжих из Кыргызстана погиб от удушья
Популярные новости
В Бишкеке задержали основного подозреваемого в убийстве брата Аиды Саляновой В Бишкеке задержали основного подозреваемого в убийстве брата Аиды Саляновой
Подростка, изнасиловавшего первоклассника, не&nbsp;смогли привлечь к&nbsp;ответственности Подростка, изнасиловавшего первоклассника, не смогли привлечь к ответственности
Бывший вице-мэр Бишкека стал фигурантом уголовного дела Бывший вице-мэр Бишкека стал фигурантом уголовного дела
В Джалал-Абаде сотрудники ИВС забыли закрыть камеру. Пострадал заключенный В Джалал-Абаде сотрудники ИВС забыли закрыть камеру. Пострадал заключенный
Бизнес
MegaCom представил уникальный календарь на&nbsp;2018 год MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год
График работы отделений БТА Банка в&nbsp;праздничные дни График работы отделений БТА Банка в праздничные дни
БТА Банк поздравляет с&nbsp;наступающим Новым годом! БТА Банк поздравляет с наступающим Новым годом!
Будущее, которое наступило сегодня Будущее, которое наступило сегодня