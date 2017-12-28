65 процентов всех ДТП в Кыргызстане за минувшие сутки произошло в Бишкеке

За минувшие сутки в Кыргызстане произошло 20 дорожно-транспортных происшествий. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

Уточняется, что большая часть ДТП произошла в Бишкеке.

«В авариях пострадали 33 человека. На территории Чуйской области было пять ДТП, в Джалал-Абадской области и Оше за минувшие сутки произошло по одной аварии. В Бишкеке за сутки зарегистрировано 13 ДТП, в которых пострадали 14 человек», — проинформировали в ведомстве.

Отметим, в Кыргызстане в минувшие сутки был сильный снегопад, на дорогах гололедица, это затрудняло движение транспорта. Из-за сильного снегопада ГУОБДД совместно с МЧС временно закрыли трассу Бишкек — Ош, и там образовалась очередь более чем из тысячи машин. Кроме того, под лавиной остались две машины, но никто не пострадал. Сегодня движение восстановили.

Из-за мокрого снега вчера без света остались 10 районов Чуйской и Таласской областей. В Бишкеке на борьбу со снегом дворников подняли по тревоге.