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Происшествия

В Москве задержали 30 мигрантов из Кыргызстана для проверки документов

В Москве для плановой проверки регистрационных документов задержаны 30 мигрантов из Кыргызстана. Об этом сообщили в Посольстве КР в РФ.

По их данным, после проверки 19 человек отпустили.

Нарушения миграционного законодательства выявлены у оставшихся 11 кыргызстанцев. При совместном рассмотрении протоколов следователь принял решение обязать 9 человек выплатить установленный законодательством штраф (без выдворения) за нарушение срока пребывания.

Протоколы в отношении двоих передадут в судебные органы в связи с подделкой документов и проживанием на территории России без регистрации в течение длительного периода.

Посольство напоминает, что нельзя пользоваться услугами посредников при оформлении регистрации.
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