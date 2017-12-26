В Москве задержали 30 мигрантов из Кыргызстана для проверки документов

В Москве для плановой проверки регистрационных документов задержаны 30 мигрантов из Кыргызстана. Об этом сообщили в Посольстве КР в РФ.

По их данным, после проверки 19 человек отпустили.

Нарушения миграционного законодательства выявлены у оставшихся 11 кыргызстанцев. При совместном рассмотрении протоколов следователь принял решение обязать 9 человек выплатить установленный законодательством штраф (без выдворения) за нарушение срока пребывания.

Протоколы в отношении двоих передадут в судебные органы в связи с подделкой документов и проживанием на территории России без регистрации в течение длительного периода.

Посольство напоминает, что нельзя пользоваться услугами посредников при оформлении регистрации.