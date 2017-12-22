В Минтрансе Кыргызстана выявили нарушения на 235,5 миллиона сомов

Счетная палата Кыргызстана по итогам планового аудита использования бюджетных, специальных и иных средств в Министерстве транспорта и дорог и его подведомственных структурах за 2016 год выявила финансовые нарушения на 235,3 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе СП КР.

По ее данным, установлены резервы и потери бюджета на 175,5 миллиона сомов и нерационально использованные средства — 10,8 миллиона сомов.

Из выявленных финансовых нарушений недостачи и хищения товарно-материальных ценностей составили 7,7 миллиона сомов, необоснованные выплаты заработной платы — 1,9 миллиона сомов, завышение объемов строительно-монтажных работ — 225,6 миллиона сомов.

Из общей суммы финансовых нарушений восстановлению подлежат 231,6 миллиона сомов, возмещено 7,8 миллиона сомов.