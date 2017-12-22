19:19
+5
USD 69.44
EUR 82.32
RUB 1.19
Происшествия

В Минтрансе Кыргызстана выявили нарушения на 235,5 миллиона сомов

Счетная палата Кыргызстана по итогам планового аудита использования бюджетных, специальных и иных средств в Министерстве транспорта и дорог и его подведомственных структурах за 2016 год выявила финансовые нарушения на 235,3 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе СП КР.

По ее данным, установлены резервы и потери бюджета на 175,5 миллиона сомов и нерационально использованные средства — 10,8 миллиона сомов.

Из выявленных финансовых нарушений недостачи и хищения товарно-материальных ценностей составили 7,7 миллиона сомов, необоснованные выплаты заработной платы — 1,9 миллиона сомов, завышение объемов строительно-монтажных работ — 225,6 миллиона сомов.

Из общей суммы финансовых нарушений восстановлению подлежат 231,6 миллиона сомов, возмещено 7,8 миллиона сомов.
Ссылка:
просмотров: 733
Версия для печати
Материалы по теме
В Аксыйском районе необоснованно потратили на зарплату 424,2 тысячи сомов
В бюджетных учреждениях Джалал-Абадской области выявлены финансовые нарушения
Минтранс Кыргызстана необоснованно выделил на субсидии почти 7 миллионов сомов
Выявлены нарушения при установке освещения на трассе в аэропорт «Манас»
В Иссык-Кульской области завысили стоимость строительства водопровода
В Кыргызстане сотрудники Минтранса составили подложный документ
В МЧС Кыргызстана выявлены нарушения в проведении тендера
Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Минтранса Кыргызстана
Руководство цементного завода нарушило антимонопольное законодательство
Минтранс на российский грант закупил компьютеры по завышенным ценам
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке захватывают телеканал НТС, принадлежащий Омурбеку Бабанову В Бишкеке захватывают телеканал НТС, принадлежащий Омурбеку Бабанову
&laquo;Агент 024&raquo;: В&nbsp;Бишкеке сбили девушку прямо на&nbsp;пешеходном переходе «Агент 024»: В Бишкеке сбили девушку прямо на пешеходном переходе
В&nbsp;Китае казнили наркоторговцев и&nbsp;убийц на&nbsp;глазах у&nbsp;тысяч людей В Китае казнили наркоторговцев и убийц на глазах у тысяч людей
Отца обвиняемых в&nbsp;теракте в&nbsp;Питере братьев Азимовых выдворили в&nbsp;Кыргызстан Отца обвиняемых в теракте в Питере братьев Азимовых выдворили в Кыргызстан
Бизнес
MegaChat от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; твой виртуальный номер! MegaChat от MegaCom — твой виртуальный номер!
Скидка 50&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора&nbsp;О! Скидка 50 процентов на премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора О!
Вы&nbsp;ищете подарок к&nbsp;Новому году? Выбирайте 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Вы ищете подарок к Новому году? Выбирайте 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Опрос: Что подарить на&nbsp;Новый год? 7&nbsp;идей от&nbsp;O!Store Опрос: Что подарить на Новый год? 7 идей от O!Store