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Гражданина Кыргызстана приговорили к 12 годам за подготовку терактов в России

Московский окружной военный суд приговорил 23-летнего гражданина Кыргызстана к 12 годам лишения свободы за подготовку к теракту и публичное оправдание терроризма. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Кировской области.

По его данным, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Имя осужденного не уточняется.
 
Согласно материалам суда, выходец из КР был сторонником террористической организации, запрещенной в РФ, название которой не сообщается. Молодой человек размещал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» изображения, по мнению следствия, провоцировавшие межрелигиозную вражду.
 

Эксперты сочли, что «графические текстовые изображения» содержали лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти по отношению к представителям иной социальной группы. Уточняется, что речь идет не о мусульманах.


Как сообщалось ранее, с февраля по март текущего года осужденный склонял двух жителей Кировской области к терактам в Москве в интернет-переписке — въехать в толпу на КамАЗе.
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