В Араване восьмиклассник сбил полуторагодовалового ребенка. Девочка умерла

В Араванском районе сбитый восьмиклассником полуторагодовалый ребенок умер. Информацию об этом подтвердили в УВД Ошской области.

Уточняется, что девочка от полученных травм скончалась сегодня утром. «По данному факту уголовное дело еще не возбуждено. Проводятся следственные мероприятия», — проинформировали в ведомстве.

Отметим, ЧП произошло накануне примерно в 16.00. «Школьник выгонял автомобиль со двора и не заметил, что маленький ребенок стоит рядом. Сдавая назад, он сбил девочку. В это время мама малышки стояла рядом и разговаривала с соседями», — отметили в ведомстве.