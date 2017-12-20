13:22
0
USD 69.72
EUR 82.30
RUB 1.19
Происшествия

В Араване восьмиклассник сбил полуторагодовалового ребенка. Девочка умерла

В Араванском районе сбитый восьмиклассником полуторагодовалый ребенок умер. Информацию об этом подтвердили в УВД Ошской области.

Уточняется, что девочка от полученных травм скончалась сегодня утром. «По данному факту уголовное дело еще не возбуждено. Проводятся следственные мероприятия», — проинформировали в ведомстве.

Отметим, ЧП произошло накануне примерно в 16.00. «Школьник выгонял автомобиль со двора и не заметил, что маленький ребенок стоит рядом. Сдавая назад, он сбил девочку. В это время мама малышки стояла рядом и разговаривала с соседями», — отметили в ведомстве.
Ссылка:
просмотров: 514
Версия для печати
Материалы по теме
В Араване восьмиклассник на автомобиле сбил полуторагодовалого ребенка
Солдат Сил воздушной обороны Кыргызстана застрелился по личным мотивам
В отношении матери, убившей ребенка, возбудили уголовное дело
Солдат Сил воздушной обороны Кыргызстана застрелился. Подробности
В части Сил воздушной обороны застрелился солдат. Генштаб не знает подробностей
В Кыргызстане за сутки два человека попали под поезд. Один погиб
В ДТП на автодороге Бишкек — Торугарт погибли четыре человека
В очередном ДТП погиб новорожденный ребенок
Жестокое обращение с малышом. Жена просит отпустить мужа и не наказывать строго
Мужчину, пинавшего ребенка, задержали в Бишкеке
Популярные новости
Генерал-майора Малика Джумагулова не&nbsp;впустили в&nbsp;Кыргызстан Генерал-майора Малика Джумагулова не впустили в Кыргызстан
В&nbsp;Бишкеке захватывают телеканал НТС, принадлежащий Омурбеку Бабанову В Бишкеке захватывают телеканал НТС, принадлежащий Омурбеку Бабанову
Родители &laquo;изрядно выпивали&raquo; и&nbsp;не&nbsp;заметили пропажу ребенка. Он&nbsp;замерз Родители «изрядно выпивали» и не заметили пропажу ребенка. Он замерз
Солдат Сил воздушной обороны Кыргызстана застрелился. Подробности Солдат Сил воздушной обороны Кыргызстана застрелился. Подробности
Бизнес
Вы&nbsp;ищете подарок к&nbsp;Новому году? Выбирайте 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Вы ищете подарок к Новому году? Выбирайте 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Опрос: Что подарить на&nbsp;Новый год? 7&nbsp;идей от&nbsp;O!Store Опрос: Что подарить на Новый год? 7 идей от O!Store
АКЦИЯ! Выгодные покупки с&nbsp;программой &laquo;Бонус плюс&raquo; от&nbsp;БТА Банка продолжаются АКЦИЯ! Выгодные покупки с программой «Бонус плюс» от БТА Банка продолжаются
Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG&nbsp;Q6a в&nbsp;O!Store Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG Q6a в O!Store