Директор Баткенского музыкального театра получал зарплату фиктивного бухгалтера

Директор Баткенского областного музыкального драматического театра имени А.Жайнакова назначил фиктивного сотрудника: зарплату делили между должностными лицами учреждения. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) УК КР.

Установлено, что в сентябре 2014 года приказом директора гражданин С.Р. фиктивно назначен на должность бухгалтера, на которой проработал по июнь 2016-го. Но фактически С.Р. с октября 2013-го по ноябрь 2016 года проходил военную службу на контрактной основе и по совместительству нигде не работал.

Ему незаконно начислены заработная плата и надбавки на 222 тысячи сомов, которые получили должностные лица театра. Кроме этого, работникам театра с 2016 по 2017 год незаконно начислены премии, надбавки и материальная помощь на 2 миллиона 285 тысяч сомов.

Государству причинен материальный ущерб на 2,5 миллиона сомов. Расследование уголовного дела поручено управлению ГКНБ КР по Баткенской области.