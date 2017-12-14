14:45
-9
USD 69.75
EUR 81.89
RUB 1.18
Происшествия

Директор Баткенского музыкального театра получал зарплату фиктивного бухгалтера

Директор Баткенского областного музыкального драматического театра имени А.Жайнакова назначил фиктивного сотрудника: зарплату делили между должностными лицами учреждения. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) УК КР.

Установлено, что в сентябре 2014 года приказом директора гражданин С.Р. фиктивно назначен на должность бухгалтера, на которой проработал по июнь 2016-го. Но фактически С.Р. с октября 2013-го по ноябрь 2016 года проходил военную службу на контрактной основе и по совместительству нигде не работал.

Ему незаконно начислены заработная плата и надбавки на 222 тысячи сомов, которые получили должностные лица театра. Кроме этого, работникам театра с 2016 по 2017 год незаконно начислены премии, надбавки и материальная помощь на  2 миллиона 285 тысяч сомов.

Государству причинен материальный ущерб на 2,5 миллиона сомов. Расследование уголовного дела поручено управлению ГКНБ КР по Баткенской области.
Ссылка:
просмотров: 98
Версия для печати
Материалы по теме
Бывший судья обвиняется в незаконной передаче государственной земли частнику
Москвичка фиктивно «приютила» 10-летнего кыргызстанца
Бухгалтер ОсОО Бишкека за два года растратила 17,5 миллиона сомов
В Ноокатском районе 195 человек незаконно получали пособия
В Социальном фонде Бишкека незаконно начисляли пенсию
Бумагу вместо долларов продавали в Кыргызстане граждане африканских стран
Следом за депутатом-драчуном в ИВС закрыли и его мать
В Чуйской области выявлен еще один незаконно проданный земельный участок
В Кыргызстане гражданин Пакистана обманул соотечественников на $70 тысяч
Из-за мошенничества главы управления ГПС КР не могут достроить погранзаставу
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке украли девушку. Установлен адрес владельца машины &laquo;Степвагон&raquo; В Бишкеке украли девушку. Установлен адрес владельца машины «Степвагон»
Видео смертельного падения самого известного руфера Китая появилось в&nbsp;Интернете Видео смертельного падения самого известного руфера Китая появилось в Интернете
В&nbsp;Бишкеке украли девушку. Ищут белый &laquo;Степвагон&raquo; В Бишкеке украли девушку. Ищут белый «Степвагон»
Милиционеры в&nbsp;Бишкеке отпустили наркоманов за&nbsp;взятку Милиционеры в Бишкеке отпустили наркоманов за взятку
Бизнес
Кыргызтелеком построил телекоммуникационный стык на&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном Кыргызтелеком построил телекоммуникационный стык на границе с Таджикистаном
Забота о&nbsp;здоровье: отдых и&nbsp;обследование в&nbsp;Турции Забота о здоровье: отдых и обследование в Турции
Новая сберегательная касса БТА Банка открылась в&nbsp;ТК&nbsp;&laquo;АЮ&nbsp;GRAND COMFORT&raquo; Новая сберегательная касса БТА Банка открылась в ТК «АЮ GRAND COMFORT»
БТА Банк стал лучшим банком по&nbsp;запуску продуктов и&nbsp;услуг за&nbsp;2017 год БТА Банк стал лучшим банком по запуску продуктов и услуг за 2017 год