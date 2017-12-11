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Происшествия

В Кара-Суйском районе задержан наркоторговец

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в сбыте гашиша на территории Кара-Суйского района. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, мужчину задержали в ходе проверочной закупки. Подозреваемый сбыл около пяти граммов гашиша.

В ходе обыска дома безработного 51-летнего жителя Ошской области оперативники обнаружили и изъяли 1,45 грамма гашиша, 198 граммов марихуаны и 1,855 килограмма опия. Он уже имеет непогашенную судимость.

По факту возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС. Ведется расследование.
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