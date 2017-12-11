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Происшествия

Очередная афера с дорогим авто. В бюджет Кыргызстана вернули 1,4 миллиона сомов

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями возместила в бюджет страны 1 миллион 354 тысячи 989,19 сома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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По ее данным, в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлен факт контрабандного ввоза грузовой автомашины «ДАФ», которой были присвоены государственные номерные знаки и выдано свидетельство о регистрации транспортного средства на гражданина С.Дж. фактически без самой автомашины.

Возбуждено уголовное дело. Задержаны и водворены в СИЗО № 1 гражданин Т.О. и ведущий специалист Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава К.К.
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