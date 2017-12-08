В Кыргызстане участились случаи фиктивного оформления автомобилей

В Кыргызстане участились случаи фиктивного оформления транспортных средств. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, сотрудниками ГСБЭП выявлена коррупционная схема по ввозу дорогостоящих автомашин без уплаты соответствующих таможенных платежей в бюджет государства, в которую были вовлечены сотрудники Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС.

Так, в августе 2017 года главным специалистом отдела по регистрации транспортных средств и водительского состава ДРТС и ВС по Джалал-Абадской области гражданином Т.А. по поддельным документам незаконно зарегистрирована грузовая автомашина марки «ДАФ», присвоены государственные номерные знаки и выдано свидетельство о регистрации транспортного средства на гражданку Т.З. фактически без самой автомашины.

В ходе опроса Т.З. рассказала, что указанная автомашина на нее зарегистрирована по просьбе знакомых за 500 сомов. В последующем указанная автомашина была снята с учета и зарегистрирована на гражданина Э.А.

Сумма таможенного оформления вышеуказанного грузового транспортного средства составляет 1 миллион 645 тысяч 791 сом.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление служебным положением), 204 (контрабанда) и 350 (подделка документов) УК КР.

Финансовая полиция рекомендует не поддаваться сиюминутной выгоде, поскольку это является уголовно ответственным деянием. Если вам известны подобные преступные схемы, звоните по телефону доверия 195.