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В Кыргызстане задержали боевика, организовавшего канал переправки людей в Сирию

В Кыргызстане в рамках проводимой контртеррористической деятельности по выявлению и пресечению попыток проникновения боевиков международных террористических организаций задержан член МТО. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, 6 декабря задержан гражданин КР Н.Х., 1989 года рождения.

Фото ГКНБ КР. Задержанный террорист

Установлено, что он с ноября 2016-го по сентябрь 2017 года находился в рядах МТО, где прошел диверсионно-террористическую подготовку и принимал активное участие в боевых действиях против правительственных войск Сирии.

По указанию главарей МТО задержанный прибыл в Кыргызстан с целью создания террористического подполья и формирования новых каналов переправки боевиков из Кыргызстана в Сирию.

В настоящее время следственными органами ГКНБ КР возбуждено уголовное дело.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.
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