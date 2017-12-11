В Кыргызстане задержали боевика, организовавшего канал переправки людей в Сирию

В Кыргызстане в рамках проводимой контртеррористической деятельности по выявлению и пресечению попыток проникновения боевиков международных террористических организаций задержан член МТО. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, 6 декабря задержан гражданин КР Н.Х., 1989 года рождения.

Фото ГКНБ КР. Задержанный террорист

Установлено, что он с ноября 2016-го по сентябрь 2017 года находился в рядах МТО, где прошел диверсионно-террористическую подготовку и принимал активное участие в боевых действиях против правительственных войск Сирии.

По указанию главарей МТО задержанный прибыл в Кыргызстан с целью создания террористического подполья и формирования новых каналов переправки боевиков из Кыргызстана в Сирию.

В настоящее время следственными органами ГКНБ КР возбуждено уголовное дело.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.