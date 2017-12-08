В Москве поймали кыргызстанца, из мести обворовывавшего проводников в поездах

Транспортные полицейские обезвредили в Москве вора-рецидивиста из Кыргызстана, который обворовывал купе проводников из мести за нанесенную ими в детстве обиду. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

«Оперативные сотрудники на станции «Москва-Рязанская» в вагонном депо задержали с поличным 49-летнего неработающего уроженца Кыргызстанца, когда он выходил из вагона поезда «Самара — Москва» с похищенным из купе проводника телефоном», — сообщили в полиции.

При разбирательстве установлено еще 10 аналогичных преступлений, по которым кыргызстанцу предъявили обвинение.

«Как признался задержанный, обворовывал он только проводников, и делал это целенаправленно. Причиной стала история из далекого детства, когда он попытался отправиться в путешествие на поезде без билета, но его быстро поймала поездная бригада», — рассказал представитель полиции.

Уроженец Кыргызстана неоднократно судим за кражи и грабежи. В отношении него возбудили уголовное дело.